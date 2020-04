O coronavírus adiou e suspendeu quase tudo... mas não a Wrestlemania. A WWE realizou na mesma o principal espetáculo da empresa, ainda que com adaptações: os combates foram realizados no ‘Performance Center’, onde habitualmente os lutadores treinam e sem público.

Com uma exceção na primeira noite: o combate entre Undertaker e AJ Styles, que foi realizado... num cemitério. O duelo foi naturalmente gravado e a produção foi digna de um filme de Hollywood, com ‘Taker’, que aos 55 anos é o homem com mais participações (27) e vitórias (25) na Wrestlemania, a fazer aquilo que se esperava: enterrou o seu adversário vivo... Apesar de garantir duas noites de entretenimento ao público, prevê-se que a WWE tenha um prejuízo de milhões. Eram esperadas 75 mil pessoas na Wrestlemania em Tampa.