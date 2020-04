Coronavírus chegou ao UFC: Lyman Good diz ter estado infetado

No início do mês, ainda quando Dana White e toda a organização tinham esperanças de levar a cabo o UFC 249, o norte-americano Lyman Good anunciou a sua decisão de desistir do evento, onde iria combater com Belal Muhammad, devido a uma lesão. Contudo, sabe-se agora, aquilo que motivou a saída de cena do lutador não foi exatamente um problema físico comum, mas sim a infeção por coronavírus, conforme o próprio confessou esta segunda-feira à ESPN.





"Apesar de ter dito que era devido a uma lesão, na verdade foi porque testei positivo para o coronavírus. Assim que descobri, avisei toda a gente. Como lutadores, estamos habituados a treinar de qualquer forma. Se apanhamos um resfriado ou temos uma lesão leve aqui ou ali, treinamos para lutar contra isso. No começo achei que fosse isso. O meu corpo não estava a ouvir, não estava a responder da maneira que normalmente responde", começou por lembrar.Os sinais eram claros: algo não estava bem. "Sabia que algo estava a acontecer, porque já conheço o meu corpo. Já passei por tudo, já tive imensas cirurgias e outras coisas. Mas desta vez foi diferente. Como atleta profissional, estamos sempre a exigir muito dos nossos corpos. Para mim, o meu corpo é meu termómetro para ver como estou fisicamente e tudo mais. E o meu corpo simplesmente não estava bem", assumiu o lutador, que apenas se submeteu ao teste de forma a proteger quem estava ao seu lado."O meu treinador estava comigo todas as manhãs. Os meus colegas de treino, a minha família, todos... Levei em conta a segurança de todos e Deus impediu que se espalhasse e que alguém ficasse muito doente. Sentir-me-ia responsável se isso acontecesse", admitiu.Já recuperado, Wood garante estar pronto a voltar a lutar, até porque tens "assuntos por resolver". "Como disse antes, acima de tudo sou um lutador. Fiquei um pouco fora, mas estou pronto para voltar", concluiu.