Cris Cyborg fez história e até desafiou McGregor

A brasileira Cris Cyborg entrou esta madrugada para a história das artes marciais mistas (MMA), ao tornar-se na primeira de sempre a garantir títulos em quatro organizações diferentes (Invicta, UFC, Strikeforce e, agora, no Bellator), um feito que lhe valeu elogios e mensagens de felicitações de vários outros lutadores, como foi o caso do irlandês Conor McGregor.





Grand Slam Champion pic.twitter.com/aCq45dRu6F — Paradigm Sports Management (@ParadigmSM) January 26, 2020 When we boxing champ? — Cyborg #Bellator238 LIVE NOW (@criscyborg) January 26, 2020

Através do Twitter, o Notorious respondeu diretamente a uma foto da brasileira com os seus quatro cinturões com a mensagem "Incrível". Ora, a publicação do irlandês não passou em claro a Cyborg, que parece até ter lançado ao craque do UFC: "Quando é que lutamos, campeão?"Desafios à parte, certo é que Cyborg prolongou a sua lenda e cimentou o seu estatuto como uma das melhores da história do MMA, ao conquistar o chamado 'Grand Slam' da modalidade. Um feito conseguido após triunfo sobre Julia Budd, graças a um KO no quarto assalto, num combate que marcava também a sua estreia pela organização. E para se ter bem noção do feito alcançado, a brasileira interrompeu uma impressionante invencibilidade de Budd, que não perdia um combate há 2998 dias, desde 18 de novembro de 2011.