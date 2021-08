Cubano ganha medalha e recebe como prémio salsichas, abóbora, óleo e desodorizante

Se há países que homenageiam os seus campeões com dinheiro e outras honrarias, em Cuba os atletas são premiados de outra forma. O jovem pugilista Ronnis Álvarez, que venceu a medalha de ouro, em juvenis, no Campeonato Panamericano, realizado no México, recebeu um cabaz com produtos básicos de comida e higiene.





Si ganas una medalla, el régimen comunista te premia con un “combo de alimentos y productos básicos”. Esto incluye “una calabaza”. Parece un meme, pero no. pic.twitter.com/KQDHMNLEgr — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) August 11, 2021

A imagem de Ronnis Álvarez com os produtos como salsichas, óleo, mandioca, abóbora e desodorizante causou indignação na oposição no país, que criticou fortemente o governo de Miguel Díaz-Canel, depois dos protestos verificados nas últimas semanas em Cuba.Recorde-se que a delegação cubana foi uma das revelações nos recentes Jogos Olímpicos de Tóquio, ao terminar na 14.ª posição no medalheiro, com 15 medalhas conquistas: sete de ouro, três de prata e cinco de bronze. Embora não se saiba se estes campeões também receberam um cabaz, a verdade é que maior parte das medalhas foram alcançadas no boxe, a modalidade de Ronnis Álvarez.