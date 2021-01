Dana White compara McGregor a Rocky III: «Está numa encruzilhada e precisa de escolher»

O presidente do UFC, Dana White, analisou a derrota de Conor McGregor diante do norte-americano Dustin Poirier, considerando que o lutador irlandês está a viver momento semelhante ao contado no filme Rocky III.





O momento em que Poirier surpreendeu tudo e todos e atirou McGregor ao tapete O momento em que Poirier surpreendeu tudo e todos e atirou McGregor ao tapete

A carregar o vídeo ...

"Acho que esta derrota vai deixá-lo ainda mais faminto, mas há duas possibilidades: voltar mais 'esfomeado' do que antes ou retira-se. Sou um grande fã de Rocky Balboa. A atual situação de Conor é muito parecida com Rocky III. Quando se tem um iate de 300 pés e se vive uma vida assim, é difícil ser 'selvagem'. No início da carreira, Conor era um jovem muito ambicioso, não tinha dinheiro e queria as coisas boas da vida. Bons fatos, bons carros, boas casas, filhos lindos... Agora tem tudo o que sempre sonhou e tem muito dinheiro. Conor chegou a uma encruzilhada, e precisa escolher um dos caminhos", afirmou Dana White.Khabib também foi 'chamado' à conversa, com o presidente do UFC a revelar que muito dificilmente o russo voltará ao octógono: «Falei com Khabib e ele disse-me: 'Dana, seja honesto com você mesmo. Estou muitos níveis acima, já os venci a todos."