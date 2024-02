Dana White e a ausência de Conor McGregor: «Ele não precisa de dinheiro»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os verdadeiros seguidores do UFC já sentem saudades do carismático Conor McGregor. O irlandês lesionou-se em julho de 2021 e, de lá para cá, não voltou a brilhar no octógono.

Dana White, líder máximo da organização norte-americana, esteve à conversa com o jornalista Kevin Iole e garantiu que McGregor já tem muito dinheiro...

"Em primeiro lugar, o McGregor está a recuperar de uma das lesões mais desagradáveis que se pode ter. Lembram-se de quanto tempo o Anderson Silva ficou fora? Quanto tempo o Chris Weidman ficou fora? São lutadores que partiram o mesmo osso. Esse é um problema", iniciou.

"Em segundo lugar, o Conor McGregor não precisa de dinheiro. Quando não precisas de dinheiro, não é fácil. É o que se passa com o Khabib Nurmagomedov. Não precisa de dinheiro e reformou-se", rematou.