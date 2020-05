Dana White fala em 'proposta obscena' e campeão Jon Jones responde: «Não sejas mentiroso»

Está aberta a guerra de palavras. O presidente do UFC acusa o campeão dos pesos-meio-pesados de pedir uma "quantia obscena de dinheiro", enquanto Jon Jones diz que é mentira e propõe mesmo a Dana White que o liberte do contrato que tem com o UFC.





Nas redes sociais Jon Jones disparou contra Dana White, depois de este ter afirmado que o combate com Ngannou não iria acontecer por culpa do lutador norte-americano. "Deixe-me colocar as coisas destas maneira: Jon Jones não estava a pedir mais 5 milhões de dólares. Ele estava a pedir uma quantia obscena de dinheiro. E se Jon Jones quiser dizer publicamente qual é a quantia, isso é com ele", afirmou Dana White.A resposta surgiu pouco depois: "Não sejas um mentiroso. A minha reputação já levou golpes suficientes. Não preciso esta porcaria, Dana. Nunca pedi os números do Deontay Wilder. E como o Deontay está a fazer por 30 milhões de dólares, nós estamos prontos para aceitar metade disso, uma vez que disseste que eu sou o melhor de todos os tempos e tudo mais", escreveu no Twitter."Vá em frente e liberte-me do meu contrato do UFC. Tenho a certeza de que algum outro promotor ficará mais do que feliz por me ter", acrescentou Jon Jones.