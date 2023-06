Dana White quer combate entre Mark Zuckerberg e Elon Musk: «Será a maior luta da história»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dana White acredita que poderá fazer acontecer o combate entre Mark Zuckerberg, CEO de Facebook e Meta Platforms, e Elon Musk, CEO de Twitter e Tesla. Depois de os dois bilionários terem vindo a público comentar sobre a eventualidade de existir um combate entre ambos, foi a vez de o próprio presidente do UFC mostrar o seu entusiasmo por aquele que poderá ser "a maior luta da história".

"Olhando para estes dois homens da tecnologia, ninguém seria capaz de dizer que eles podem lutar, mas eles podem, é verdade. Vamos ver como as coisas se vão encaminhar", começou por dizer, em declarações ao programa 'The Pat McAfee Show', continuando: "Vocês já me conhecem. Estou a trabalhar para isso. Acho que será a maior luta da história e terá um recorde que nunca mais será batido, isto caso aconteça. Gosto de fazer lutas como esta, que todos querem ver, acontecerem."

Praticantes de artes marciais, Mark Zuckerberg e Elon Musk podem prometer uma luta de qualidade. "Zuckerberg leva isto muito a sério. Ele gosta muito deste desporto e já vem a treinar há anos. Recentemente, começou a competir em torneio de jiu-jitsu", revelou, prometendo o mesmo comprometimento do lado contrário: "Pelas conversas que tive com Elon, ele também treina artes marciais e já fez jiu-jitsu. Este é o tipo de luta que faz com que pessoas que tradicionalmente não assistem a este desporto queiram também ver."



Perspetiva-se que, caso realmente aconteça, o combate entre Mark Zuckerberg e Elon Musk possa ter lucros três vezes superior ao duelo entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, realizado em agosto de 2017.