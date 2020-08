Dana White sem espinhas: «McGregor não vai lutar em 2020»

Dana White é o homem que mais sabe sobre o universo do UFC. Ou não fosse ele o verdadeiro 'dono e senhor' da organização norte-americana. E se White garante que Conor McGregor não vai lutar em breve, em princípio é verdade... Foi o que fez aos microfones do podcast "My Mom’s Basement".

"O Conor McGregor está reformado, certo? Não tem nenhuma luta marcada para este ano e, por isso, não lutará em 2020. Não estou a dizer que ele não lutará em 2021, mas ainda não temos nada planeado para ele no ano que vem", referiu.

"Alguém acredita que ele vai continuar afastado? A maioria dirá que não, mas o que se passa é o o seguinte - neste momento Conor McGregor está fora, quer as pessoas queiram acreditar ou não. Por isso, quando as pessoas vêm perguntar-me sobre ele e o Manny Pacquiao, nem sei do que estão a falar.Se ele quisesse lutar boxe novamente, por estar sob contrato com o UFC, teria de me ligar", rematou.