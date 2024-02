Débora Évora confiante: «Fizemos tudo na perfeição»

Num UAM Fight Night K1 Pro que terá o combate de André Santos como cabeça de cartaz, também haverá representação nacional no preliminar, com Débora Évora a fechar as contas com a austríaca Stella Hemetsberger, numa luta apontada para as 19:30 locais (15:30 de Lisboa). A, poucos momentos depois de 'bater' o peso, a lutadora lusa mostrou-se otimista para o combate marcado para amanhã, no Mubadala Dome, no Al Jazira Club, em Abu Dhabi."A preparação correu super bem. Cada preparação é mais dura do que a anterior, custa mais. Mas fizemos tudo na perfeição", confessou-nos a jovem atleta de 23 anos, que se assume "muito confiante". "Sei que ela é uma adversária muito boa, foi campeã WAKO várias vezes, mas nós trabalhámos muito duro e por isso estou confiante".Relativamente ao corte de peso para chegar aos 55 quilos, a jovem atleta portuguesa assume que foi o "esperado". "Custa um bocadinho, mas foi tudo controlado. Tudo como previsto e correu bem".Proveniente de uma família de lutadores, Débora Évora revela que todos estão à espera do combate de amanhã. "Estão a apoiar-me sempre. Vimos todos do mesmo, estão a torcer por mim com tudo", assumiu a jovem, que vive em Espanha há um ano e oito meses.Toda a ação do UAM Fight Night K1 Pro poderá ser seguida em direto no site de Record, a partir das 17 horas de sábado (13 de Lisboa).