Demetrious Johnson: «MMA é a modalidade mais fácil para alguém se tornar campeão»

Demetrious Johnson, campeão do ONE Championship, já mostrou serviço no UFC e sabe o que é ganhar na mais prestigiada organização de Artes Marciais Mistas do mundo. E, por isso, é um homem perfeitamente apto a avaliar a dificuldade de chegar ao topo na modalidade. Mas não foi nada meigo para quem compete no octógono...

"O MMA é a modalidade mais fácil para alguém se tornar campeão. Quando lutas boxe... é boxe. Cada pessoa contra quem lutas no boxe, é bom no boxe. Quando lutas no MMA, há pessoas com grandes lacunas, certo? Pois... E também ganham", iniciou.

"Um tipo como o Alex Pereira, com um registo de 6-1, torna-se campeão de MMA. Podes não ter experiência em wrestling e seres campeão mundial. Olhas para o Brock Lesnar e vês que ele se tornou campeão mundial e não tinha qualquer experiência em luta de pé", rematou.