Diretor de circo burlado por vigarista que se faz passar por lutador de UFC

Edgard Zapashny, diretor do 'Big Moscow Circus', um circo estatal da Rússia, contou nas redes sociais que foi enganado por uma pessoa que se fez passar pelo peso-pesado Alexey Oleinik e que perdeu 50 mil rublos (cerca de 600 euros).





Zapashny, que conhece o lutador pessoalmente - tem até o seu número de telemóvel pessoal - explicou que foi contactado por alguém a fazer-se passar por Oleinik pelo WhatsApp pedindo-lhe dinheiro para umas supostas consultas médicas da sua irmã.O diretor do circo, que é conhecido pela crueldade com que trata os seus animais, enviou o dinheiro, mesmo não conhecendo o número, mas mais tarde resolveu contactar o lutador e confirmar se de facto precisava daquela verba. Oleinik explicou que nunca tinha entrado com em contacto com ele e Zapashny apercebeu-se que tinha sido burlado."Há um ano eu e meu irmão doámos dinheiro para a caridade. Cada vez que ajudamos alguém, sabemos que esse dinheiro é muito mais importante para essa pessoa (quase sempre uma criança) do que para nós. Sinto-me insultado por ter perdido esse dinheiro, principalmente por saber que aquela pessoa não vai ajudar ninguém. Apenas roubou", escreveu Edgard Zapashny no Instagram.