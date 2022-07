Dupla portuguesa de kickboxing diz adeus aos World Games

Foi curta a participação da comitiva lusa de kickboxing nos World Games, prova que se disputa nos Estados Unidos da América. Tiago Santos e Sofia Oliveira (na foto com o treinador Raúl Lemos) perderam os respetivos combates nesta quarta-feira e despediram-se do torneio logo na primeira ronda.Tiago Santos, em K1 -63,5 kg, perdeu por 2-1 com Chingiskhan Tlemissov, isto apesar de o combate ter ficado marcado por um grande equilíbrio. Também bastante equilibrado foi o confronto entre Sofia Oliveira e Helene Connart, em K1 -60 kg. A atleta portuguesa esteve em vantagem durante grande parte do combate, mas a belga conseguiu virar o resultado para 2-1 nos últimos instantes do terceiro 3º assalto.Recorde-se que os dois atletas haviam garantido a presença nesta prova no Campeonato do Mundo disputado em outubro do ano passado, em Itália.