Dustin Poirer responde ao desafio de Nate Diaz: «Apanho-te em qualquer categoria»

Três anos após o combate que era suposto acontecer entre Dustin Poirer e Nate Diaz no UFC 230, os atletas continuam a trocar provocações.

Nate Diaz, um dos atletas mais polémicos na história do MMA, escreveu uma publicação no seu Twitter direcionada ao nativo do Louisiana pedindo que este aumentasse o seu peso para se poderem enfrentar no futuro, ao que o Poirer respondeu "Apanho-te em qualquer categoria". O combate era suposto ter sido realizado em 2018, mas uma lesão de Poirer impediu o embate entre os dois lutadores, mas a intenção de realizar o encontro no octógono mantém-se viva.

De recordar que Dustin Poirer de 32 anos vem de uma vitória por TKO frente a Connor McGregor e é o atual candidato ao título mundial de pesos-leves, detido pelo brasileiro Charles Oliveira.



Autor: Alexandre Martins