Dustin Poirier conquista fãs com humildade e declaração de amor: «É a mulher da minha vida»

Após a vitória frente a Conor McGregor, no último sábado, os holofotes viraram-se completamente para Dustin Poirier, o lutador norte-americano que tem conquistado os fãs de UFC com a sua humildade.





Com uma postura diferente, sem exibir uma vida luxuosa, dedicado a causa humanitárias, sem agressões verbais ou outros excessos, Dustin Poirier soma admiradores, fãs que ficaram ainda mais rendidos ao lutador depois da declaração de amor que fez à mulher, recordando o início de carreira e de como contou sempre com o seu incondicional apoio."Eu não tinha carro, e era ela quem me levava aos combates. Íamos no carro da Jolie e ficávamos em motéis e hotéis 'manhosos'. É a mulher da minha vida. Não me quero emocionar, mas ela esteve sempre comigo. Esta vitória é tanto minha como dela", afirmou Dustin à BT Sports.Declaração que foi muito aplaudida pelos fãs nas redes sociais: "Excelente embaixador do desporto"; "Gosto dele como lutador e ainda mais como pessoa"; "É muito inspirador", elogiaram.