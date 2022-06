Encontro Nacional de Kenpo junta mais de 400 atletas em Arruda dos Vinhos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Campo Municipal de Arruda dos Vinhos vai receber no sábado, dia 25 de Junho, o Encontro Nacional de Kenpo onde são esperados mais de 400 kenpokas.Esta ação tem início pelas 9 horas e termina às horas, tendo os 15 instrutores das escolas espalhadas pelo país como mestres. O diretor técnico nacional da UPKK (União Portuguesa de Karaté Kenpo), Pedro Porém, também irá marcar presença.A organização irá ficar a cargo da União Portuguesa de Karaté Kenpo, com o apoio da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos e do Instituto Português de Desporto e Juventude.