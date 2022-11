Entre retoques na coluna e relaxamento dos músculos, Shea e Jon foram peças chave no Europeu de kickboxing

"Terminei, está melhor agora? Muito melhor, obrigado!": eis um dos diálogos que mais se ouviu no Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO, prova que ficou concluída de forma oficial neste domingo. Fazer referência a esta conversa sem a contextualizar pode criar alguma confusão, mas a explicação acaba por ser relativamente simples.Sendo certo que aquilo que se passou em cima do ringue e do tatami foi o mais importante, a verdade é que houve todo um processo logístico dentro do Antalya Sports Hall que contribuiu para o sucesso da prova, sendo o trabalho de Shea Stark e Jon Wilhelm exemplo disso mesmo. Quiropráticos de profissão, a dupla norte-americana esteve na Turquia durante a semana que agora acaba a prestar auxílio físico aos atletas e faz uma balanço positivo da prova. "Tratámos em média 100 pessoas por dia, portanto o total deve rondar as 550 [no sábado houve competição até à hora de almoço]. Estávamos sempre ocupados, às vezes havia mesmo filas para os atendimentos. Decidimos atender todas pessoas que cá quisessem vir, desde treinadores, atletas, staff, mas houve uma altura em que tivemos de priorizar os atletas porque era mesmo muita gente. Conhecemos boas pessoas, uma das melhores partes foi podermos tratar atletas durante toda a semana e depois vê-los vir cá agradecer-nos com uma medalha ao pescoço", começa por explicar Jon, numa ideia partilhada por Shea: "No ano passado trabalhei no Campeonato do Mundo, em Jesolo, e acabei por reencontrar algumas pessoas com quem trabalhei lá".Mas afinal, o que é a quiroprática? "Os quiropráticos gerais fazem ajustes à coluna e às extremidades através da manipulação de determinadas partes do corpo. Os quiropráticos desportivos levam isso ao patamar seguinte, sendo que há bastante terapia manual e trabalho muscular. Também tempos conhecimentos em tratamentos com tape", refere Shea, numa resposta que ajuda a explicar os inúmeros estalar de costas que se ouviram ao longo da semana no pavilhão. Jon, de resto, encontra um forma mais resumida de explicar o que faz: "Se pegares num fisioterapeuta desportivo e num osteopata, tens um quiroprático desportivo". Assim, por norma, os atletas chegavam ao local onde a dupla estava instalada, deitavam-se numa maca e, depois de uma série de movimentos e pressões exercidos por Shea e Jon, acabavam por ter melhorias quase imediatas a nível de locomoção, postura e desempenho desportivo. Essa era, pelo menos, a indicação dada pelos atletas no momento em que se despediam de Shea ou Jon.A chamada de ambos à competição é também fácil de relatar. "Concorremos na Federação Internacional de Quiropráticos Desportivos [FICS] para participar neste evento, sendo que esta é uma entidade que está ligada a várias federações desportivas, tal como acontece com a WAKO. Há muitos quiropráticos em todo o mundo e, se quisermos trabalhar com um determinado desporto e ver alguns sítios bonitos, temos de concorrer e eles criam uma equipa para o evento em questão. Aqui saíamos do hotel às 8h30 de forma a podermos estar no pavilhão às 9h para ajudarmos os atletas antes de estes entrarem em competição, sendo que voltávamos por volta das 18h/19h. Mesmo quando já não tínhamos atletas apareciam pessoas da organização, da cafetaria e até da equipa de limpeza do pavilhão, que atendíamos com muito gosto", diz Jon.Já depois de Shea dar ênfase ao espírito de camaradagem que existiu entres as equipas e realçar o desfio que foi tratar pancadas, algo que não é o foco habitual do seu trabalho, Jon não esconde a ligação que criou com Portugal ao longo dos últimos dias. "Antes do campeonato cruzei-me com o André Santos e estivemos a falar um pouco, disse-lhe que adorava visitar Portugal e que podia visitar-me aqui quando quisesse. Ele foi passando pelo nosso espaço com pequenas mazelas, eu fui ajudando-o e foi ótimo perceber que ele acabou por se sagrar campeão, até tirámos uma foto no final", remata.