Estrela do wrestling sobre Cristiano Ronaldo: «Não durava cinco segundos no ringue»

Sheamus, ator e lutador de wrestling, é adepto de futebol e falou de Cristiano Ronaldo numa entrevista ao canal BT Sport. O irlandês elogia as qualidades do avançado português, mas não o considera o melhor de todos os tempos.





"Absolutamente não, não é. Mas é um jogador de classe mundial e um dos melhores da última década. Se marca vai logo procurar a câmara, sabes a que me refiro? Tira a camisola. 'Onde está a câmara?' Faz isto até quando marca um penálti. Ele sabe exatamente o que está a fazer", considera Sheamus.Questionado sobre o jogador português do Manchester United tem físico para aguentar um combate de wrestling, o lutador irlandês foi claro: "Não durava nem 5 segundos no ringue. É demasiado 'mole', demasiado 'mole, mano. É daqueles jogadores que caem quando o vento sopra ou quando um bocado de relva o atinge na canela... não durava nem dois minutos. Tem talento para o espectáculo, nada mais."