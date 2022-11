Europeu de kickboxing da WAKO arranca com 'pompa e circunstância'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi num ambiente de festa que decorreu este domingo, no Antalya Sports Hall, a cerimónia de abertura do Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO. O início dos combates estão agendados para esta segunda-feira e o término da competição para sábado.A comitiva lusa fez-se representar por Inês Correia, Ricardo Hilário e Hugo Estrela, que desfilaram juntamente com elementos dos restantes 38 países em prova. Para além dos discursos de elementos da direção da WAKO, entidade que rege o kickboxing a nível internacional, e da Federação de kickboxing da Turquia, a cerimónia ficou ainda marcada pela atuação de um grupo de dança tradicional turca.No plano desportivo, são oito os atletas portugueses que combatem esta segunda-feira