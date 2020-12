Evander Holyfield confirma negociações com Mike Tyson para um novo combate

Poucos dias depois da exibição diante de Roy Jones Jr. surge a notícia de que Mike Tyson, de 54 anos, pode voltar aos ringues. Evander Holyfield confirmou em declarações ao site norte-americano TMZ que está a ser negociado um novo combate entre ambos, o terceiro depois dos míticos confrontos nos anos 90.





"Definitivamente, estamos a conversar. Parece que vai acontecer. Sou uma pessoa muito confiante. Acho que vai acontecer. Vamos fazer isso, 'baby'! Tão simples quanto isso. Vamos fazer isso! É apenas uma questão de tempo. Estou pronto", disse Holyfield, de 58 anos.Os dois ex-campeões mundiais de boxe defrontaram-se em 1996 e 1997, com Holyfield a vencer os dois combates. No primeiro ganhou por KO, no segundo Tyson foi desqualificado depois de morder a orelha do adversário.