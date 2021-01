Evander Holyfield diz que McGregor pode derrotar Pacquiao num combate de boxe

O pugilista norte-americano Evander Holyfield não tem dúvidas de que Connor McGregor, estrela do UFC, pode levar a melhor sobre Manny Pacquiao num combate de boxe. O duelo entre o irlandês e o filipino chegou a ser várias vezes alvitrado, mas nunca se efetivou.





Holyfield, antigo campeão mundial de pesos-pesados, de 58 anos, explica porquê. "Ele tem os braços mais longos, tem mais alcance. O que teria de fazer era manter o Pacquiao num lado do ringue e atacá-lo a direito, o que será difícil. Estamos a falar de alguém que fez boxe a vida toda."E prosseguiu: "A força do McGregor passa por agarrar no adversário, virá-lo ao contrário e atirá-lo. Mas ele tem capacidade, ele tem espírito de lutador e isso é difícil de superar. Tem a mentalidade de um lutador. Penso que o McGregor teria boas hipóteses de ganhar o combate."