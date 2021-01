Evento histórico vai tornar Tyson Fury e Anthony Joshua nos desportistas mais bem pagos do Mundo

Há muito que se espera pelo combate entre Tyson Fury e Anthony Joshua e, a pouco e pouco, começam a ser conhecidos alguns detalhes da luta que muitos fãs apontam como um duelo de lendas, que marcará uma era e definirá qual o melhor desta geração. E se a data ou local ainda não foram revelados oficialmente, o que já se sabe é que cada um deles irá levar para casa um prize money que os tornará, à partida, nos desportistas mais bem pagos do Mundo. Aconteça o que acontecer dentro do ringue...





A garantia foi deixada pelo promotor norte-americano de Tyson Fury, que à ITV deixou no ar também a ideia de que o combate será disputado na Arábia Saudita. "Temos já o local escolhido e falta apenas confirmar a data. Poderá ser em junho, porque nos permitiria resolver problemas com o coronavírus, já que nessa altura mais pessoas estarão vacinadas", apontou Bob Arum, que em relação ao local deixou desde logo a garantia de que "não será nos Estados Unidos porque, sem querer ofender, nesse país ninguém quer saber o Anthony Joshua"."Cada um irá ganhar em torno de 100 milhões de dólares (82 milhões de euros) pelo combate. Falarmos de que será maior luta da história do Reino Unido será curto. Esperamos anunciá-la em duas semanas", apontou o promotor.Com 32 anos, Tyson Fury chegará a este combate com um registo de 30 vitórias e um empate, tendo pela frente um Anthony Joshua com 24 triunfos e uma derrota. Será um verdadeiro duelo de titãs, que na verdade marcará também a disputa do título absoluto da categoria de pesos pesados, algo que não sucede desde 1999, quando Lennox Lewis e Evander Holyfield se enfrentaram em Paradise, no Nevada.