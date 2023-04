Ex-basquetebolista Carlos Andrade sagra-se campeão português de... jiu-jitsu

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carlos23andrade (@carlos23andradebballislife)

Carlos Andrade deixou o basquetebol há quatro anos após uma carreira cheia de sucessos, sendo campeão nacional e tendo ganho Taças de Portugal, Taças da Liga e Supertaças ao serviço de FC Porto e Benfica. O antigo extremo internacional português, de 44 anos, enveredou por uma nova modalidade da qual já colheu frutos... tornando-se campeão nacional de jiu-jitsu."Ainda sobre ontem [sábado]… No dia 1 de janeiro de 2023 escrevi, tal como 7 biliões de pessoas, na minha "Lista de afazeres antes de morrer" que tinha que competir este ano uma prova de jiu-jitsu. "Estás louco?", "Porquê?", "Sabes que podes magoar-te, não sabes?" foram algumas das reações que recebi quando comentei com amigos e família. Entendo e agradeço de coração as preocupações. Bem, estou bem penso eu. Campeão português de jiu-jitsu. É incrível o poder da mente!!", partilhou Carlos Andrade, o recém-sagrado campeão master com faixa branca.