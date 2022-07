Ex-campeão mundial de boxe e os onze dedos nos pés: «Tenho vantagem, uma parte extra no corpo»

Danny Garcia, ex-campeão mundial de boxe, mais conhecido como 'Swift', tem onze dedos nos pés, característica com a qual já lida com naturalidade depois de alguns complexos na infância.Danny Garcia está de volta aos combates, desta vez contra Jose Benavidez Jr, no Barclays Center, em Nova Iorque, a 30 de julho e falou sobre o assunto:"Vou continuar a mostrar porque quando era criança tinha vergonha. Estes seis dedos representaram um longo caminho", sublinhou 'Swift' à TMZ, acrescentando: "Tenho vantagem, uma parte extra no corpo. Ele vai precisar de um braço extra para me bater".Esta não foi a primeira vez que o norte-americano mostrou os pés à comunicação social. Já em 2015, durante uma entrevista, tinha tirado o sapato.