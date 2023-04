Ex-campeão mundial de kickboxing morre na guerra na Ucrânia

Vitaly Merinov, antigo tetracampeão mundial de kickboxing, morreu em combate na guerra na Ucrânia, aos 32 anos."Durante os combates, o Vitaly levou um tiro numa perna. Recuperou e voltou para a frente, onde defendeu a Ucrânia até ao último suspiro", disse o presidente da câmara de Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsynkiv."Deixa mulher e uma filha de dois anos. As nossas condolências à família e a todos os que o amavam", acrescentou.Merinov ter-se-á alistado no exército ucraniano no primeiro dia da invasão russa, em fevereiro do ano passado.