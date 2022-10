Federação de Desportos de Combate (FNKDA) reconhecida pela WAKO

Depois de a Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai (FPKM) ter perdido o reconhecimento da World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) devido a má conduta e ilegidade estatuárias, isto no final de 2019, a Federação de Desportos de Combate (FNKDA) éNuma primeira fase, a filiação da FNKDA acontece de uma forma provisória, mas a confirmação do reconhecimento permanente por parte do Tribunal Arbitral do Desporto deve acontecer ainda durante o mês de outubro. Perante este cenário, há agora caminho aberto para a homologação da nova entidade por parte do Instituto Português do Desporto e da Juventude.Noutro âmbito, Portugal é um dos três finalistas na corrida à organização do Campeonato do Mundo de kickboxing (seniores) em 2023.