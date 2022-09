Floyd Mayweather vence combate de exibição contra o japonês Mikuru Asakura

O norte-americano Floyd Mayweather venceu na madrugada deste domingo o combate de exibição contra o japonês Mikuru Asakura, num evento disputado no Saitama Super Arena, em Tóquio, Japão. O ex-pugilista, que se retirou em 2017 com um recorde 50-0, acabou com as dúvidas sobre o vencedor do duelo logo nos primeiros segundos do segundo 'round', com um 'knockout' que acabou por deixar o lutador japonês completamente atordoado.

Para casa, o 'Money Man' levou um total de 20 milhões de dólares e um bom 'presságio' para o duelo com Conor McGregor, que deverá acontecer no próximo ano. "Quero entrar no ringue e divertir-me [frente a Asakura]. Depois terei outro combate no Dubai, em novembro, e em 2023 outro diante do Conor McGregor. Não sei se será uma exibição ou uma luta verdadeira, mas estamos a falar sobre ambos os cenários. Pessoalmente preferia que fosse uma exibição. Não quero lutas onde me vou colocar à mercê de levar verdadeiros golpes. Não me importo de lutar contra tipos como o McGregor, que não dão assim tão forte, mas não quero de modo algum meter-me numa situação em que me possa lesionar ou magoar", atirou, ainda antes do combate contra o japonês Mikuru Asakura.