Francis Ngannou e Ciryl Gane podem encontrar-se no UFC 270

Francis Ngannou e Ciryl Gane estão com um pé no UFC 270, no início do próximo ano.

Segundo o MMA Fighting, os lutadores estão com o combate praticamente definido para o evento, que se realiza a 22 de janeiro. Ngannou é o atual campeão de pesos-pesados e vai realizar a sua primeira defesa do título frente ao campeão interino, Ciryl Gane. O francês conquistou o título provisório em agosto, com uma vitória por TKO sobre Derrick Lewis.

Ngannou venceu o campeonato de pesos-pesados ao bater Stipe Miocic por KO, no segundo ‘round’ do evento principal do UFC 260, vingando a derrota que tinha sofrido no passado. Após o triunfo, o atleta iniciou a negociação com o UFC para realizar a primeira defesa do título contra Lewis, mas Ngannou estava indisponível para a data desejada pela promoção. A UFC optou por lançar um título interino, com Gane a garantir o o cinturão e a sexta vitória consecutiva na promoção.

Até ao momento não há local definido para a realização do evento, mas a previsões apontam que seja nos Estados Unidos.

Só um dos lutadores vai levar os dois títulos para casa. Gane está invicto na carreira (10-0) e Ngannou encontra-se numa das melhores fases da carreira.