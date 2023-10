Gala de Desportos de Combate no Casino do Estoril: Ricardo Hilário quer defender o cinturão

As comitivas de França e Espanha já estão em Portugal para este domingo subirem ao ringue do Casino do Estoril, na gala de desportos de combate, que será transmitida na íntegra no site de Record a partir das 19h30. Com um total de 12 combates - seis integram o evento preliminar e outros seis o quadro principal com seis atletas internacionais presentes, o grande destaque da noite será o combate em K1 Rules, entre Ricardo Hilário e o catalão Albert Campos. Os dois atletas já se encontraram em Barcelona em abril deste ano, para a disputa do Cinturão Wako pro, e prometem um grande espetáculo. No último duelo, a vitória 'sorriu' ao português por maioria de juízes.





Confiante e animado por combater à frente do seu público, Ricardo Hilário terá de estar de apelar à concentração para aquela que é a primeira vez que o atleta da KO Team defende o cinturão. "É a minha primeira defesa do cinturão, uma desforra, em frente ao meu público, em casa. Estou animado e confiante com o que aí vem, agora só falta subir ao ringue e fazer o meu trabalho", enalteceu o atleta, considerado um dos maiores talentos da sua geração.Este sábado, a partir das 17h, vão ter lugar no Casino do Estoril as habituais pesagens oficiais e os frente-a-frente entre os atletas.