Gala de desportos de combate no Casino do Estoril: veja aqui a transmissão em direto

As grandes tardes e noites de desportos de combate estão de regresso ao Casino do Estoril. Este domingo, dia 15, realiza-se um evento de K1-Rules, promovido e organizado pela KO Team e KWP sob a égide da WAKO Pro e que poderá ver aqui em direto! O cartaz da prova é de luxo, com algumas das grandes estrelas da atualidade a subirem ao ringue, entre elas, Bassó Pires, campeão mediterrâneo WAKO Pro, Ricardo Hilário, campeão da Europa WAKO Pro e Inês Casqueiro, campeã ibérica WAKO Pro.Os combates preliminares têm inicio pelas 16h30 e o cartaz principal pelas 19h30. Guarde esta notícia para amanhã e acompanhe aqui os combates em direto!