Gonçalo Noites e Matilde Rodrigues garantem medalha para Portugal em muaythai nos Jogos Europeus

A lutadora portuguesa Matilde Rodrigues garantiu este domingo mais uma medalha para Portugal no muaythai nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, ao avançar para as meias-finais em -57 kg, como já tinha feito Gonçalo Noites (-71 kg).Matilde Rodrigues, de 19 anos, bateu a dinamarquesa Anne Sandegaard por 30-27, em três rounds, e avançou para as 'meias', em que vai defrontar, na segunda-feira, a finlandesa Miina Sirkeoja por um lugar na final de terça.Cada categoria de peso do muaythai em Myslenice, nos arredores de Cracóvia, conta com oito lutadores e atribui quatro medalhas (um ouro, uma prata e dois bronzes).A jovem igualou o feito de Gonçalo Noites em -71 kg, tendo ambos garantido desde já que vão aumentar o pecúlio português no evento, e o de desportos de combate, depois do bronze de Ana Cruz no kata, disciplina de karaté.Filipa Oliveira foi a primeira portuguesa em prova na Arena de Myslenice, perdendo com a georgiana Elene Loladze em -54 kg, enquanto Luís Morais, em -91 kg, perdeu por 'knock out'.