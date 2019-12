Gonçalo Noites: «O Muaythai e o Kickboxing ainda não são muito reconhecidos em Portugal»

Depois de se sagrar vice-campeão europeu de kickboxing (juniores), Gonçalo Noites procura, na tarde deste sábado, conquistar a Taça de Portugal de Muaythai. Antes do combate, o jovem falou a Record das suas expectativas para a prova. “A minha expectativa é vencer o meu combate e trazer a medalha de ouro para casa”, afirmou o atleta de 18 anos, que vai enfrentar Jorge Mitra Santos na final de C2, -71 kg.

Assumindo que nem sempre é fácil conciliar os estudos (frequenta o curso de Engenharia Eletrotécnica) com os treinos, Gonçalo Noites traçou o panorama atual do Kickboxing e Muaythai em Portugal: “Em Portugal, estas modalidades ainda não são muito reconhecidas. Não temos muitos apoios para ir lá fora, a Federação ainda não consegue pagar as deslocações a todos os atletas”.

O jovem concluiu falando do seu percurso na modalidade até ao momento. "Tive o meu primeiro contacto com a modalidade aos 8 anos, mas decidi sair passado um mês. Voltei aos 11 anos e pratico até agora, altura em que tenho 18. Comecei quase logo a fazer competição, representei a seleção nacional diversas vezes. O ano passado fui campeão europeu de Muaythai e vice-campeão do mundo na mesma modalidade. Este ano, em agosto, tornei-me campeão ibérico de Muaythai e vice-campeão europeu de kickboxing”, rematou.