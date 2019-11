Holyfield quer voltar aos ringues

Aos 57 anos, Evander Holyfield pode estar de regresso ao ringue. O pugilista, que terminou a carreira em maio de 2011, está disponível para aceitar um convite que recebeu do Japão para um combate de exibição. "Quero dar aos japoneses a oportunidade de verem ao vivo o único pugilista quatro vezes campeão do Mundo de pesos-pesados", atirou Holyfield, que até já escolheu o adversário. Muitos sonhariam com uma histórica reedição do embate com Mike Tyson, como aquele de junho de 1997, que ficou imortalizado por Tyson ter arrancado a orelha de Holyfield à dentada, mas tal não vai acontecer.

‘The Real Deal’ prefere lutar com o amigo Riddick Bowe, o que, diga-se, também é um combate capaz de causar euforia entre os amantes do boxe. A razão de Holyfield é nobre: ajudar o companheiro de 52 anos, que passa por problemas financeiros. "Quero lutar com ele. Somos amigos e o dinheiro é muito bom", revelou.

A acontecer, trata-se da sequela de uma das mais emblemáticas trilogias da história do boxe mundial. Holyfield e Bowe defrontaram-se três vezes nos anos 90. ‘The Real Deal’ venceu uma vez, ‘Big Daddy’ duas. A primeira, a 13 de novembro de 1992, foi mesmo eleita como "a luta do ano" para a revista ‘The Ring’. A última vez que os dois amigos estiveram frente a frente no ringue foi em novembro de 1995, Bowe venceu Holyfield por ‘knockout’.