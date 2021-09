Holyfield vai voltar ao ringue e terá Donald Trump por perto como... comentador

O regresso de Evander Holyfield aos ringues, aos 58 anos, já seria por si só um facto de realce, mas o combate de sábado, a realizar na Florida, contará com um outro condimento especial. O sempre polémico Donald Trump, antigo presidente dos Estados Unidos, estará por perto na função de... comentador.





O anúncio foi feito pela FITE TV, a emissora que detém os direitos de transmissão do evento, numa nota na qual revela que o antigo líder dos EUA estará acompanhado nos comentários pelo filho. "Adoro grandes lutadores e grandes lutas. Estou entusiasmado para ver ambos a lutar no sábado à noite e poder partilhar a minha visão sobre a luta. Não podem perder este evento especial", disse Trump, citado pelo comunicado emitido.Nesta luta, refira-se, o veterano e lendário boxeur norte-americano defrontará o brasileiro Vitor Belfort, uma cara bem conhecida do Mundo do UFC, de 44 anos. Feita com as regras do boxe, a luta entre ambos catalogada como um combate 'normal' e não uma luta de exibição como seria de esperar. Haverá ainda no programa um outro combate, no caso entre duas ex-figuras do UFC, o brasileiro Anderson Silva e o norte-americano Tito Ortiz.