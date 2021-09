Impact Wrestling: Tommy Dreamer suspenso após comentários sexistas

A Impact Wrestling suspendeu Tommy Dreamer, depois dos comentários feitos pelo norte-americano no último episódio do ‘Dark Side of The Ring’, programa que documenta alguns dos maiores e mais polémicos acontecimentos do wrestling.





"Estamos cientes dos comentários no 'Dark Side of The Ring'. A visão expressa durante a entrevista é inaceitável. Confirmamos que o Sr. Laughlin [Tommy Dreamer] foi suspenso com efeito imediato e aguarda ação futura", esclareceram os responsáveis da promoção em comunicado.

Dreamer prestou declarações no episódio que abordou o "Plane Ride from Hell", acontecimento que envolveu vários atletas da WWE, que estavam alcoolizados, em confrontos pessoais durante uma viagem de avião em 2002, e defendeu Ric Flair, que foi acusado por Heidi Doyle por se expor sexualmente e encostar a hospedeira de bordo à parede.



"Ele nunca se iria impor sexualmente a ninguém. Só estava a fazer as coisas típicas que ele faz e a fazer-nos rir com isso. Obviamente que alguém ficou ofendido com isso. É uma piada, mas hoje em dia é 1000% inapropriado. Já cheguei a sair com o Ric Flair e não o vi obrigar ninguém a fazer algo contra a própria vontade. Se ela estivesse ficado mesmo ofendida, tinha feito tudo para meter o meter na prisão. É a minha opinião", disse Dreamer.

O antigo campeão mundial da ECW, de 50 anos, ainda não prestou declarações sobre este castigo e não esteve presente nas últimas gravações da Impact, em Nashvile, no Tennessee.