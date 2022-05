Inês Casqueiro é a única representante lusa no último dia da Taça do Mundo de kickboxing

Após Tiago Santos, em K1 -67 kg, ter sido eliminado nos quartos-de-final, Inês Casqueiro é agora a única atleta portuguesa ainda em prova na Taça do Mundo de kickboxing, competição que se disputa em Istambul.A lutadora portuguesa (Low Kick -65 kg) tem combate marcado com Kubra Aksoy, da Turquia, nas meias-finais, sendo que as duas atletas sobem ao ringue às 12 horas locais (menos duas horas em Portugal continental). Caso vença, Casqueiro disputará a final durante a tarde deste domingo. No entanto, no pior do casos, a lutadora sabe que regressará a território luso pelo menos com a medalha de bronze.Para além de Tiago Santos e Inês Casqueiro, a comitiva lusa, orientada por Raúl Lemos, fez-se ainda representar por Carlos Cunha (K1 -57 kg) na Turquia.