Inês Casqueiro fica com a prata na Taça do Mundo de kickboxing

Portugal despediu-se da Taça do Mundo de kickobxing, prova que se disputou em Istambul, com uma medalha de prata conquistada, no caso por Inês Casqueiro (Low Kick -65 kg). A atleta lusa perdeu apenas o último dos três combates que disputou, terminando assim o torneio no segundo lugar do pódio.

Depois de ter vencido Kubra Aksoy na meia-final por 3-0, Casqueiro foi incapaz de contrariar a superioridade física de Bediha Tacyildiz na final. Dessa forma, a lutadora portuguesa acabou derrotada por 3-0.

Além de Inês Casqueiro, Portugal esteve representado por Carlos Cunha e Tiago Santos nesta prova. Raúl Lemos foi o treinador da comitiva portuguesa.