Influenciadora britânica afastada de torneio de boxe por mostrar seios após combate

Daniella Hemsley, estrela britânica do OnlyFans, festejou de forma inesperada a vitória num combate contra Ms. Danielka, no Kingpyn Boxing, no sábado, na Irlanda, e isso saiu-lhe caro. A influenciadora decidiu mostrar os seios logo após se conhecer o resultado do duelo da meia-final do torneio e foi esta quarta-feira afastada pela organização da final da competição, que vai decorrer a 2 de setembro em Londres.Apesar de ter atraído a atenção para o torneio, esta atitude de Hemlsey gerou também muitas críticas, principalmente por parte de pessoas ligadas ao boxe profissional, e a organização decidiu excluir a britânica."Enquanto nos esforçamos para trazer aos fãs os melhores eventos de boxe de influenciadores, entendemos que o incidente pós-luta de sábado possa ter ofendido alguns espectadores e reconhecemos que esse incidente não esteve dentro dos padrões esperados das noites de luta da Kingpyn. Pedimos desculpa a todos os que se possa ter chateados durante a transmissão", anunciou a Kingpyn Boxing nas redes sociais, revelando ainda que Hemsley decidiu afastar-se da modalidade por agora."A lutadora envolvida no incidente não estará presente na final e decidiu afastar-se do boxe por algum tempo", pode ler-se.