Insólito: lutador britânico desafiou ladrões a assaltá-lo e... acabou roubado

Chris Eubank Jr. brincou com o fogo e... queimou-se. É isto que se pode dizer o lutador britânico de 30 anos, que há cerca de ano e meio decidiu recorrer às redes sociais para desafiar os ladrões a tentarem superar o sistema de segurança topo de gama da sua mansão. Ora, 18 meses depois do 'convite', provavelmente depois de um trabalho de estudo bastante elaborado, Eubank Jr. acabou mesmo por ser alvo de um assalto do qual lhe roubaram várias joias e também equipamentos eletrónicos.





Ainda assim, apesar do roubo, o lutador não perdeu a boa disposição e até gozou com os ladrões por não terem encontrado um relógio com diamantes, que segundo o próprio "valia 100 vezes do que tudo o que levaram da casa". Uma afirmação feita pelo lutador nas redes sociais, onde através das Histórias do Instagram mostrou em pormenor os estragos do assalto e detalhou aquilo que lhe foi roubado."Entrei em casa de manhã e percebi que uns quantos bandidos estiveram aqui, entraram em casa como ratos e roubaram-me enquanto estava fora. Meu, não consigo acreditar nesta m... Partiram-me a janela das traseiras, reviraram a minha cama, provavelmente à procura de algo. Levaram os casacos do armário, mas deixaram um de dois mil dólares da Dolce & Gabbana... Interessante... Estes tipo são burros!", disse o lutador enquanto filmava o resultado do assalto, que na sua 'avaliação' foi um "péssimo trabalho"."Não tenho dúvidas de que quem cometeu este assalto me segue nas redes sociais, por isso sei que vão ver isto. Quero apenas dizer-vos que fizeram um trabalho terrível enquanto ladrões e isto é só para vos mostrar que de todas as coisas que poderiam ter levado daqui, limitaram-se, sei lá por que razão, a tirar um casaco e mandá-lo para o chão. E se tivessem tirado algum tempo para inspecionar esta zona, teriam encontrado isto [o tal relógio], que vale 100 vezes mais do que tudo o que levaram", acrescentou, prometendo depois entregar todas as imagens captadas pelo seu sistema de segurança à polícia.Dono de uma fortuna avaliada em 500 mil euros, Eubank Jr. é um dos principais nomes do boxe mundial, contando até ao momento com 29 vitórias e apenas 2 derrotas na sua carreira enquanto profissional. Nas redes sociais é habitual mostrar alguns dos seus bens mais luxuosos, um hábito que agora se acabou por virar contra si...Mas então, o que é que Eubank Jr. disse no tal vídeo partilhado em 2018? O 'Daily Mail' puxou a fita atrás e recordou-o."Bem, como desde que partilhei um vídeo de um gato que entrou em minha casa vocês têm-me chateado por acharem que não devia tê-lo partilhado por causa dos ladrões... O que tenho a dizer a vocês, potenciais ladrões, é que se quiserem tentar roubar-me terão de passar por nove câmaras de vídeovigilância, subir um muro com sete metros para chegar a uma janela que nunca está aberta e depois passar todo o sistema de segurança da casa, os alarmes e, claro, passar por mim... Bem, se quiserem, força. Mas não o recomendo. Vocês decidem", disse o lutador na altura.Um desafio aceite por um grupo de ladrões 18 meses depois e que, ao que parece, colocou em causa o tal super sistema de segurança de que Eubank Jr. tanto se gabou...