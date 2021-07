UFC: Islam Makhachev perdeu 4 kg em 12 horas: imagens do corte de peso são impressionantes

O russo Islam Makhachev derrotou esta madrugada o brasileiro Thiago Moisés no UFC Vegas 31, mas antes da glória teve de passar por um longo e bem doloroso caminho. Não só pelo período de treino, mas também pelo processo de corte de peso, uma técnica polémica que ainda é utilizada por vários atletas para chegarem ao momento da pesagem prontos a bater a balança quase à grama. Há quem opte por uma estratégia de corte progressivo, com uma redução gradual de dia para dia, e quem arrisque em algo mais drástico, com o corte a ser feito praticamente nas últimas 24 horas. Makhachev está neste segundo lote e as imagens do seu corte são impressionantes.





Não tanto as transformações físicas, mas sim a angústia e até sofrimento que o lutador russo de 29 anos sentiu, já que nas 12 horas prévias à pesagem conseguiu cortar uns incríveis 4 quilos. Essas doze horas foram documentadas em vídeo e partilhadas por Khabib Nurmagomedov, sendo possível ver-se a forma como, com o passar do tempo, a energia do lutador ia diminuindo. Neste período, refira-se, Makhachev fez um treino com um equipamento que promove a libertação de suor e instalou-se numa sauna portátil, tudo para promover a perda de peso através da redução de água no corpo.Dali, o russo foi à balança e, mesmo estando visivelmente exausto, conseguiu os seus íntentos, cravando a marca nos 70,5 quilos, 200 gramas abaixo do limite máximo imposto para a sua categoria. O sucesso da operação foi tal que Khabib Nurmagomedov, o seu mentor, não teve dúvidas em apontar este corte como um dos melhores da sua carreira. Depois disso, foi hora de recarregar baterias e subir ao octógono para vencer...