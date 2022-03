Jake Paul oferece 30 milhões de dólares para combate entre Will Smith e Chris Rock

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go



Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2 — Jake Paul (@jakepaul) March 28, 2022

Someone get me on the phone with Will Smiths boxing representative asap — Jake Paul (@jakepaul) March 28, 2022

Very hard to surprise me nowadays but watching Will Smith slap the shit out of Chris Rock is very surprising! I’m actually amazed that this happened. You could see the moment Will started to feel played — Daniel Cormier (@dc_mma) March 28, 2022

Anyone watching the #Oscars? Will Smith is a gangster for that one, Chris rock was the ultimate professional for the way he continued — BONY (@JonnyBones) March 28, 2022

Já muito se disse, escreveu e 'desenhou' - através de memes - a propósito do momento da bofetada de Will Smith a Chris Rock durante a cerimónia dos Oscares e nem o (agora) boxeur Jake Paul ficou calado. Nas redes sociais, aproveitando o embalo mediático que a situação teve no imediato, fez uma proposta milionária a ambos, para resolverem as suas diferenças... num ringue de boxe."Tenho 15 milhões de dólares para o Will Smith e outros 15 milhões para o Chris Rock. Vamos organizá-lo em agosto, como combate preliminar da minha luta", escreveu o Jake Paul, em alusão ao combate que terá a meio do ano, ainda com opositor a definir.Minutos depois, voltaria à carga, agora para pedir ajuda. "Alguém me arranje o contacto do representante do Will Smith, o mais rápido possível". Quererá isto dizer que do lado de Chris Rock já houve luz verde?Quem parece ter gostado da situação foi Dana White, o homem forte do UFC. "FINALMENTE!!! Uma edição dos Oscares que vale a pena assistir. E o Chris Rock parece ter queixo [para aguentar murros]", escreveu na rede social Twitter.Aliás, a capacidade para Chris Rock aguentar o impacto da 'chapada' de Smith e manter-se em pé foi mesmo um dos factos mais destacados por várias figuras do MMA nas redes sociais. Houve também outros que verbalizaram o seu espanto, como Daniel Cormier. "Poucas coisas me surpreendem por estes dias, mas ver o Will Smith dar uma bofetada daquelas ao Chris Rock é muito surpreendente! Estou estupefacto... Consegues mesmo perceber o momento em que o Will se sentiu afetado". Já Michael Bisping apontou Smith como uma "lenda", Francis Ngannou puxou de um 'meme' e Jon Jones, por seu turno, elogiou o profissionalismo de Chris Rock, por ter continuado a apresentar como se nada fosse.