Jake Paul oferece mais de 40M€ para lutar com McGregor: «Tens medo de perder com um YouTuber»

Jake Paul continua a fazer das suas para permanecer na ribalta dos media internacionais. O YouTuber americano desafiou o irlandês Conor McGregor para um combate e colocou em cima da mesa uma oferta de mais de 40 milhões de euros pelo evento.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Jake Paul, que recentemente derrotou Nate Robinson, ex-jogador de NBA, num combate, voltou-se agora para o 'The Notorious', com comentários menos agradáveis à mulher do lutador irlandês. Quem também não ficou de fora foi Dana White, presidente do UFC.

"Que se passa, irlandês medricas? Bom dia, Conor McGregor. Eu sei que muito provavelmente estás a bater em alguém mais velho que tu num bar qualquer neste momento, ou talvez estejas a masturbar-te porque estás farto de f**** a tua mulher. Quer dizer, ela é um autêntico garfo... acho que conseguias arranjar melhor. Mas desejo-te uma feliz segunda-feira! A minha equipa enviou-te uma proposta de 50 milhões de dólares esta manhã (41M€), a maior proposta que já alguma vez recebeste", começou por dizer o norte-americano.

"Mas tu estás com medo de enfrentar-me. Conor, estás a ignorar-me porque não queres perder um combate para um YouTuber. És 0-1 como lutador. Eu sou 2-0. Acabei de sair do oitavo maior evento de pay-per-view da história, mas tu preferes lutar contra Dustin Pirier, que tem menos seguidores no Instagram do que o meu próprio cão - é um facto. E Dana White tu também és outro medricas, seu careca. Disseste que havia 0 por cento de probabilidade de este combate acontecer, mas na realidade existe é 0 por cento de probabilidade de arranjares uma mulher. Conor, estás com medo. Dana, estás com medo. Assinem o contrato, idiotas", terminou.