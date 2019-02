James DeGale: «Doping no boxe é normal...»

Enquanto prepara o duelo com Chris Eubank Jr. na O2 Arena de Londres a 23 de fevereiro, o britânico James DeGale conseguiu colocar todos os focos mediáticos a incidir sobre si, depois de garantir com todas as letras que existe doping no boxe... norte-americano.

"Acreditem ou não, as drogas que melhoram a performance são normais no desporto. Tanta gente que o tem feito nos últimos anos. Acreditem em mim, é normal nos Estados Unidos. Lá é a loucura, completamente loucos no que diz respeito a isso", revelou à TalkSports.

"Tenho um elemento da minha equipa que me conta histórias fantásticas. Mas acho que quem o faz devia ser banido para toda a vida. O boxe já é perigoso só por si, quanto mais com esse tipo de consumos", rematou.