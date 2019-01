Jiu-Jitsu: Europeu de Odivelas foi um sucesso

O Europeu Open de Jiu-Jitsu 2019 terminou no domingo em Odivelas, num evento que contou com cerca de 4 mil atletas em competição ao longo de seis dias de prova. Foram vários os portugueses medalhados, demonstrando o excelente nível do jiu-jitsu nacional. Em destaque estiveram Euclides Castro, Bruno Lima e Laila Carneiro, que medalharam no escalão de idade adulto e graduação de faixa castanha. Euclides Castro, da academia BPT, venceu a categoria ‘pesado’ enquanto que Bruno Lima, da Gracie Barra, venceu a categoria ‘meio-pesado’ além de conquistar a medalha de prata no ‘absoluto’. Por fim, Laila Carneiro, da academia Artsuave, conseguiu a prata na categoria ‘super-pesado’ e o bronze no ‘absoluto’. Já a esperaça Pedro Ramalho perdeu na 2ª luta na categoria ‘Médio’ de faixa preta.

"Esta competição foi um sucesso, com uma excelente participação portuguesa. O pavilhão esteve sempre cheio, como é habitual nestas ocasiões, porque a modalidade tem uma comunidade fiel, que se desloca a todo o lado para ver as estrelas atuarem. Este é um desporto muito criativo e está sempre a evoluir, onde os atletas inventam novos movimentos. Foi muito rico nesse aspeto", contou Diogo Valença, dirigente da Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu. O próximo grande evento será o Mundial em junho, na Califórnia, com a presença de portugueses.