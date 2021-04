Joana Cunha no nono lugar do Europeu de taekwondo

A portuguesa Joana Cunha foi esta sexta-feira nona classificada no torneio de -57 kg do campeonato da Europa de taekwondo, a decorrer em Sófia, capital da Bulgária, enquanto Renato Pereira (-68 kg) não saiu das eliminatórias.

Contra a letã Inese Tarvida, a atleta lusa perdeu por 5-12, caindo nos oitavos de final do torneio e ficando no nono lugar final, segundo a Federação Portuguesa de Taekwondo.

Já Renato Pereira acabou derrotado ante o montenegrino Zinedin Beqaj, nos 16 avos de final, num segundo dia de competição com saldo inteiramente negativo para Portugal.

A prova arrancou com uma medalha de bronze, do campeão europeu de 2014 e 2016 Rui Bragança, nos -58 kg, e prossegue no sábado com Júlio Ferreira em ação, na categoria de -80 kg.

A capital búlgara vai ser ainda palco do torneio de qualificação olímpica, em 07 e 08 de maio, que apura os dois primeiros em cada categoria para os Jogos Tóquio2020.