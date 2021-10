João Diogo: «Enquanto treinador quero dar aos outros o que não tive como atleta»

Se, muitas vezes, é difícil perceber a origem de certas alcuhas, a verdade é que, no caso de João Diogo (na fotografia, ao centro), o seu 'nome de guerra' acaba por seu autoexplicativo. Figura do kickboxing nacional nos início do século, o agora treinador faz-se acompanhar desde os tempos de lutador pela alcunha de 'KO'





"Eu era muito cauteloso e tentava sempre vencer por knockout. Perdi muitos combates aos pontos, mas a minha estratégia era mesmo o KO. Aliás, eu dizia, na brincadeira, que até podia levar muitos toques, mas o meu adversário tinha de ficar de pé para ganhar o combate [risos]", disse João 'KO' Diogo aDepois de uma carreira enquanto lutador pautada pelo sucesso- foi campeão nacional, europeu e mundial-, João Diogo enveredou pelo ramo do treino, situação que, confessa, não foi planeada: "Em 2000 fui convidado pelo ginásio onde treinava para começar a dar aulas e isso tornou-se rapidamente a minha paixão. Nunca pensei em ser treinador, mas percebi que tinha jeito e gosto por esta nova função quando entendi que queria dar aos outros o que não tive como atleta. É isso que me cativa ainda hoje. A minha grande luta é que os miúdos de hoje em dia possam ser muito mais do que eu e o Raúl, por exemplo, fomos no passado. Ver a notoriedade, a evolução e as medalhas deles vale tudo para mim".