João Silva sagra-se campeão do Mundo da WAKO em Low-Kick

João Silva, lutador que representa a KO Team, sagrou-se campeão da WAKO em Low-Kick (71.8 kg). No combate pelo título, no qual enfrentou o francês Madike Camara, o atleta português acabou por vencer aos pontos, numa decisão unânime dos juízes (50-48).Já depois do regresso a Portugal após o combate em França, onde decorreu o combate, Gonçalo Silva, treinador de João Silva, não escondeu o orgulho pela conquista do seu 'pupilo'. "Segredo da vitória? A crença do João e o facto de ele nunca desistir, é um atleta está sempre pronto para treinar a 100% seja vertente técnica, tactica ou física da modalidade. Ficou "fácil" para ele manter o plano de jogo que em conjunto tínhamos delineado, ele teve a disciplina de manter a estratégia em todos os assaltos. No 5º assalto, o João Silva inverteu a sua base/guarda para canhoto e, quanto mais o adversário queria pressionar porque sabia que a vitoria lhe estava a escapar, mais isso jogava a favor do João", começou por referir o treinador aRealçando que o facto de João Silva ter somado muitos pontos para o ranking da WAKO foi decisivo para que o atleta tivesse a oportunidade de combater pelo cinturão neste sábado, Gonçalo Silva considerou ainda que este combate pode ser um ponto de viragem na carreira do seu atleta: "Um título mundial da federação mais prestigiada do mundo certamente irá dar uma visibilidade ao atleta que até agora ele não tinha. Este sábado, para o público francês, por exemplo, o João passou de desconhecido para uma estrela de nível mundial. Este é um público hostil para os portugueses por tradição, mas no final estavam rendidos ao seu talento e o difícil foi arrancá-lo do meio do publico onde todos queriam uma fotografia".Gonçalo Silva concluiu traçando objetivos para o futuro do seu atleta. "Queremos combater com os melhores do mundo, nos melhores circuitos e fazer nome no kickboxing nacional", sublinhou.