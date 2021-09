Jon Jones: «Vou deixar o álcool no meu passado»

O antigo bicampeão de meios-pesados da UFC, Jon Jones, quebrou o silêncio sobre as acusações de violência doméstica e destruição de um veículo, apontando o consumo de álcool como a principal causa.

"Tenho um trauma enorme com o consumo de álcool. O meu cérebro não consegue aguentar mais. Vou deixar o álcool no meu passado para sempre", disse o atleta no Instagram.

Jones, que não referiu diretamente as acusações na publicação, acrescentou que vai trabalhar para dar a volta à sua vida.

"Chegou a altura de trabalhar mais do que nunca e tornar este pesadelo na melhor coisa que aconteceu na minha vida. O que o Diabo quer do mal, Deus quer do bem. Está na altura de me recompor", explicou.

Jones foi preso, na passada sexta-feira, depois da sua noiva Jessie Moses ser vista com sangue no rosto e nas roupas. O atleta foi detido pela polícia, mas acabou por ser libertado sob fiança, com sua próxima audiência no tribunal marcada para 26 de outubro.

A UFC ainda não fez nenhuma declaração pública sobre a situação de Jones desde a detenção.



Autor: Alexandre Martins