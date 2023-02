Karaté: Portugal conquista três medalhas nos Europeus

Portugal conquistou três medalhas no Campeonato da Europa de Cadetes juniores e sub-21 que decorreram em Larnaca, no Chipre.O trio constituído por Bárbara Ribeiro, Lara Teixeira e Rita Marques subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria kata equipa júnior feminino, após terem vencido a França no combate pelo ouro.Já Guilherme Gonçalves também arrecadou o ouro em kumite júnior masculino, após bater o cipriota Charalambides Stravos: o atleta do Sp. Braga é o líder do ranking mundial em -68kg.Já Natacha Fernandes conquistou a medalha de bronze em kata sub-21 feminino, ao derrotar a austríaca Isra Celo no combate pelo terceiro lugar. Foi a segunda medalha consecutiva para a portuguesa em Europeus.