Khabib aceita lutar com Mayweather, mas com uma surreal condição

Depois de ter lutado com Conor McGregor em agosto de 2017, Floyd Mayweather quer agora enfrentar Khabib Nurmagomedov e, ao que parece, o desejo é mútuo. Ainda assim, para aceitar o combate com a lenda do boxe, a equipa do lutador russo do UFC estará disposta a colocar em cima da mesa uma condição... peculiar."O Mayweather tem uma estatística de 50 vitórias e 0 derrotas, é o melhor no boxe e quer lutar com um campeão que também não perdeu nenhum combate. É normal, mas por agora temos o Tony Ferguson pela frente. Já o dissemos em altura oportuna: deixem-nos tratar do Tony e depois disso trabalharemos com a equipa do Vasily Lomachenko durante meio ano para entrarmos nesse combate de boxe", disse Abdulmanap Nurmagomedov, pai do lutador russo, à TASS."Aceitamos combater em qualquer dia, em qualquer lugar, mas com uma condição: onze assaltos de boxe e um de MMA. Se podemos fazer onze assaltos com o melhor boxeur, por que não ter um assalto de acordo com as regras do MMA? Mas tudo pode acontecer depois do Tony", acrescentou Abdulmanap.De notar que o próximo combate de Nurmagomedov está marcado para 19 de abril, num UFC 249 no qual defenderá o seu estatuto de lutador invicto, com 28 vitórias.